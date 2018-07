Botafogo desmente jornal e nega interesse em Beckham

RIO - O tabloide inglês The Sun colocou o Botafogo como um dos possíveis destinos do meia David Beckham para a próxima temporada. O inglês anunciou na terça-feira que a final da liga americana será sua última partida pelo Los Angeles Galaxy. De fato, o time brasileiro chegou a cogitar a contratação do veterano anteriormente, mas fechou com o holandês Seedorf em junho.

O clube carioca nega o interesse no momento. De acordo com o jornal britânico, o salário de Beckham se aproximaria de estratosféricos R$ 3 milhões mensais. Seedorf recebe quase R$ 800 mil por mês.

A diretoria alvinegra e a comissão técnica estão preocupadas com um assunto mais premente: como solucionar o impasse contratual de Bruno Mendes, que teve o contrato rescindido por uma ação judicial contra seu ex-clube, o Guarani.

"É triste essa situação, pois quem acaba perdendo é só o Bruno Mendes. Ele perde a oportunidade de desenvolver o seu trabalho por um problema extracampo", criticou o volante Jadson. Os advogados do atacante entraram com um mandado de segurança para que Mendes possa permanecer em ação no Botafogo até o fim do ano.