Botafogo detona Macaé e também garante vaga nas semifinais RIO - O Botafogo superou o Macaé da tarde deste sábado de carnaval, por 3 a 0, e garantiu o primeiro lugar do grupo A da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Sem Loco Abreu e Andrezinho, machucados, mas com Felipe Menezes e Herrera inspirados, o Botafogo, que precisava apenas de um empate, marcou belos gols e não teve dificuldade para conseguir lugar da fase decisiva.