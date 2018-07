Botafogo deve afastar Jobson por indisciplina A diretoria do Botafogo se reuniu nesta terça-feira para definir o que fazer com o atacante Jobson, que vem se envolvendo em seguidos casos de indisciplina, e resolveu a princípio que ele seria afastado do grupo que vai tentar vencer o Grêmio, domingo, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro.