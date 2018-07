Botafogo deve jogar com três meias contra Fluminense O Botafogo deve atuar com três meias no clássico contra o Fluminense, domingo, no Engenhão, pela sexta rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, o técnico Oswaldo Oliveira comandou coletivo no CT João Saldanha e testou Elkeson, Fellype Gabriel e Andrezinho juntos, indicando a escalação do trio no fim de semana.