Botafogo deve perder revelação Vitinho para o CSKA

RIO - Principal revelação do Campeonato Brasileiro, Vitinho pode não completar nem um turno com a camisa do Botafogo. O jovem jogador de apenas 19 anos está muito perto de ser anunciado como reforço do CSKA Moscou, que promete pagar a multa contratual do meia-atacante, estipulada em 10 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões).

Destaque na boa campanha do vice-líder Botafogo no Campeonato Brasileiro, fazendo boa parceria com o veterano Seedorf, Vitinho já não deve nem enfrentar o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil. Alex deverá ser o seu substituto.

Com a promessa por parte do CKSA Moscou de pagar a multa contratual, o Botafogo ficou sem ter o que fazer para manter Vitinho no seu elenco, pensando em manter um time forte para conquistar o Brasileirão.

A equipe alvinegra tem direito a 60% do total da venda do garoto, com os outro 40% pertencendo ao Audax-RJ, onde ele foi formado. A parte que cabe ao Botafogo, porém, pode sequer cair na conta do clube, uma vez que as penhoras da Receita Federal, já bloquearam o dinheiro das transferências de Fellype Gabriel e Andrezinho, e a tendência é acontecer o mesmo com relação ao arrecadado com Vitinho.