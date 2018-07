Botafogo deve poupar titulares contra Duque de Caxias Pela primeira vez no Campeonato Carioca, o técnico Oswaldo de Oliveira deve poupar titulares no Botafogo. Após a sequência de jogos - o último deles dramático, com a classificação nos pênaltis contra o Treze, pela Copa do Brasil -, ele pode escalar time misto no confronto com o Duque de Caxias, neste sábado, às 16 horas, no Engenhão. Mas faz mistério.