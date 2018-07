Botafogo deve poupar titulares no jogo da Copa do Brasil contra o CRB

RIO - O Botafogo não deve mesmo escalar força máxima contra o CRB, na quinta-feira, em Alagoas, pela segunda fase da Copa do Brasil. Nesta terça, o volante Gabriel - um dos que devem ser poupados para a decisão da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca), que acontece no domingo, contra o Fluminense - elogiou os companheiros que entrarão em campo. No treino, o técnico Oswaldo de Oliveira indicou que talvez o goleiro Jefferson seja o único titular em campo.

"Todos que vão entrar têm muita qualidade. O Antônio Carlos, Andrezinho, Renato... Estamos bem servidos, vamos conseguir uma boa vitória, se Deus quiser", disse Gabriel. Ele negou que o clube esteja deixando de lado a competição nacional. "Sendo campeão, dá a chance para a Libertadores, que é o objetivo principal. Não é uma equipe quebrada, estamos indo fortes. Não vai ser um jogo fácil, mas estamos prontos para fazer um bom jogo."

Nesta terça-feira, Oswaldo de Oliveira deu atenção especial aos reservas. Ele escalou o time com Jefferson; Edilson, Antônio Carlos, André Bahia e Lima; Lucas Zen, Renato, Gegê, Andrezinho e Vitinho; Bruno Mendes.