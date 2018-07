Botafogo deve ter duas mudanças para jogo contra o Internacional

O técnico Jair Ventura deve fazer duas mudanças no time do Botafogo para o jogo desta quarta-feira, contra o Internacional, no estádio Luso Brasileiro, pela 30ª rodada do Brasileirão. Dudu Cearense e Sassá devem ser as mudanças na equipe titular, que mira vaga no G6 da tabela.

Recuperado de lesão, Sassá entrou no segundo tempo da partida contra o Figueirense, no domingo. Nesta quarta, deve voltar a formar dupla com Neilton, deixando Vinícius Tanque no banco de reservas.

Outra alteração deve acontecer no meio-campo. O volante Bruno Silva levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Figueirense e virou desfalque no time carioca. Assim, dará lugar a Dudu Cearense no setor. Se Jair Ventura mudar o esquema tático, a vaga poderá ficar com o atacante Rodrigo Pimpão.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa é outra baixa certa nesta quarta. Ainda em recuperação, deve desfalcar a equipe novamente, como aconteceu em Florianópolis. Desta forma, Victor Luis será mantido entre os titulares.

Com estas mudanças, o Botafogo deve entrar em campo no Luso Brasileiro escalado com Sidão; Alemão, Joel Carli, Emerson Santos, Victor Luis; Airton, Dudu Cearense, Rodrigo Lindoso, Camilo; Neilton e Sassá.