Botafogo deve ter força máxima para estreia na Copa do Brasil

Repleto de mistério, o Botafogo realizou nesta terça-feira seu último treino antes da estreia na Copa do Brasil. Na quarta, os cariocas têm pela frente o Sport, às 21h45, no Engenhão, em duelo válido pelas oitavas de final.

Com situação encaminhada na Copa Libertadores, o time alvinegro deve contar com força máxima para o duelo. O atacante Rodrigo Pimpão reconheceu a importância do torneio.

"Temos que fazer o dever de casa. É ter atenção e jogar com muita vontade, com o DNA da nossa equipe. Depois, ir com a vantagem para a segunda partida. É um título importante pra mim, ainda não tenho. Muitos jogadores também não. Buscamos pelo clube e por nós. Então é foco total na Copa do Brasil. Já estamos nas oitavas de final", afirmou.

Para a partida, o treinador Jair Ventura volta a ter problemas na lateral-direita. Luis Ricardo, Jonas e Marcinho seguem lesionados e não possuem condições de jogo. A vaga de titular deve ficar com o zagueiro Emerson Santos, improvisado.

Ainda que a atividade do dia tenha sido fechada, Pimpão revelou o teor do treino. "Trabalhamos bola parada. Sempre trabalhamos. É importante para rever algumas coisas. A gente sabe que do outro lado tem jogadores com qualidade nesse fundamento. Então é bom para entrarmos bem na partida", disse.