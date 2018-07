Botafogo deve ter Lodeiro e André Bahia contra Cruzeiro O meia Lodeiro e o zagueiro André Bahia devem ser titulares no importante jogo do Botafogo contra o Cruzeiro, quarta, em Belo Horizonte. O uruguaio estava suspenso na rodada passada (vitória sobre o Santos por 2 a 1, fora de casa) e Bahia deve ficar com a vaga de Dória, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo do último domingo.