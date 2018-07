Botafogo disputa jogo adiado para disparar na ponta da Série B

O Botafogo enfrenta o Ceará nesta terça-feira, no Engenhão, no Rio de Janeiro, às 21 horas, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida havia sido adiada por conta dos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias. Líder isolado da competição, com 59 pontos, o alvinegro carioca está muito próximo do acesso à elite do futebol nacional. O Ceará, por sua vez, está na 18ª posição da tabela, com 26 pontos, e tenta fugir do rebaixamento.

Embalado após a goleada de 4 a 0 em cima do Bragantino na última rodada, o clube de General Severiano busca conter a ansiedade entre os jogadores devido à iminência do retorno à Serie A. Caso vença nesta terça, o time botafoguense também abrirá seis pontos de vantagem sobre o Vitória, o atual vice-líder.

"Não só eu, como todos os membros da comissão técnica, conversamos com todos os jogadores. Temos alguns jogadores mais experientes e outros com menos experiência. Esse é um trabalho do dia a dia. Tem a parte física, a técnica e o trabalho diário", afirmou o técnico Ricardo Gomes.

TIMES

Dentro de campo, o treinador mostrou que tem uma boa noção da escalação do time para a partida de terça-feira. A única dúvida é no meio de campo. Roger Carvalho retornará à zaga após cumprir suspensão. Com isso, Diego Giaretta, que atuou na posição, passará a disputar uma vaga com Rodrigo Lindoso. Ambos estão relacionados para a partida e o escolhido deve ser revelado instantes antes do apito inicial.

Do lado do Ceará, o técnico Lisca não poderá contar com sua dupla de zaga titular: Gilvan, expulso na partida contra o Criciúma, e Charles, que recebeu o terceiro cartão amarelo, estão suspensos. Sandro e Wellington Carvalho devem substituí-los. Ao mesmo tempo, o treinador poderá contar com o lateral-esquerdo Victor Luís.

A equipe cearense, que está a nove pontos do Macaé, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, precisa da vitória para alimentar o sonho de fugir do rebaixamento. "Nossa confiança segue firme. Sabemos do nosso potencial mesmo no momento turbulento. O campeonato ainda não acabou. Ainda temos chance de escapar dessa situação", destacou Victor Luís.