Botafogo divulga carta de agradecimento a Antônio Lopes: 'Portas sempre abertas'

Um dia depois de Antônio Lopes vir a público informar que não permanecerá no Botafogo em 2018, nesta terça-feira foi a vez do clube se manifestar sobre o fim do vínculo com o gerente do futebol. Em carta aberta, a diretoria do time alvinegro fez questão de exaltar o trabalho do dirigente ao longo destes últimos três anos.

"O Botafogo de Futebol e Regatas agradece ao professor Antônio Lopes por todos os excelentes serviços prestados nestes quase três anos de trabalho, sempre marcados pela competência, dedicação e profissionalismo, do início ao fim da gestão Carlos Eduardo Pereira", elogiou.

Antônio Lopes anunciou na segunda-feira ter sido informado pela nova direção do clube de que seu contrato não será renovado para o ano que vem. Com isso, ele deixa o time alvinegro após três anos de trabalho, que garantiu terem sido os "mais árduos" de sua carreira como dirigente.

Ele deixou claro que a opção por não renovar seu contrato para 2018 foi da nova direção, liderada pelo presidente eleito Nelson Mufarrej, mas não mostrou mágoas do clube e fez questão de elogiar aqueles com quem trabalhou, especialmente o presidente Carlos Eduardo Pereira. A resposta veio da mesma forma nesta terça.

"Profissional de carreira vitoriosa, Antônio Lopes foi peça importante no processo de reconstrução do clube, que vivia em grave crise financeira e esportiva, quando de sua chegada no fim de 2014. Com o dirigente, o Botafogo remontou seu elenco, foi campeão da Taça Guanabara, retornou à elite do futebol brasileiro como campeão da Série B, chegou à Libertadores, em que disputou as quartas de final, e também foi semifinalista da Copa do Brasil", apontou o clube.

O Botafogo ainda não definiu quem assumirá o posto de Antônio Lopes em 2018. Enquanto o novo dirigente não é anunciado, o clube desejou sorte ao, agora, antigo funcionário. "Com o fim deste ciclo, o clube deseja muita sorte e todo sucesso ao professor Antônio Lopes, sendo certo que nossas portas sempre estarão abertas para ele."