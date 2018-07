Novo contrato pode render mais de R$ 40 milhões ao Botafogo

O Botafogo vai vestir roupa nova a partir de maio. Quando se encerrar o contrato com a Puma, o clube passará a utilizar os uniformes confeccionados pela Topper. De acordo com nota oficial botafoguense, o novo acordo pode render mais de R$ 40 milhões em três anos. O valor é referente à hipótese de todos os tetos serem atingidos, como de venda de camisas.

"É uma honra para o Botafogo poder comunicar ao seu torcedor o acerto com a Topper, uma das marcas esportivas brasileiras mais tradicionais e que tem histórico no clube. Temos certeza que será uma parceria forte e vitoriosa", comentou Marcio Padilha, vice de marketing do Botafogo.

De acordo com a diretoria, o clube alvinegro cumprirá seu contrato com a Puma até o fim, em abril. A partir de maio, a Topper, que já patrocinou o Botafogo de 1999 a 2001, será a responsável pela produção e fornecimento de material de todos os esportes do clube. Pelo novo contrato, o Botafogo terá participação na venda de camisas.

Se chegou, no passado, a estampar a camisa da seleção brasileira, atualmente a Topper é nanica entre as fornecedoras de materiais esportivos no futebol do País. A marca da Alpargatas não tem contrato em vigor com nenhum clube. Patrocina apenas a seleção de rúgbi e a Federação de Futebol do Rio (Ferj).