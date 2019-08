Botafogo e atacante Biro Biro negociam rescisão de contrato de forma amigável

Biro Biro deve ter seu contrato rescindido com o Botafogo. O acordo está em negociação entre o empresário do atacante, Jorge Moraes, e o clube carioca. O jogador, de 24 anos, deixou o campo de treinamento, no dia 16 de julho, desacordado após sofrer uma síncope - perda momentânea de consciência.

As partes apontam que, sem o vínculo, Biro Biro se sentirá menos pressionado durante a recuperação e ficará menos ansioso com a situação. Com isso, o Botafogo irá parar de pagar o tratamento.

Biro Biro tem histórico de problema cardíaco. No ano passado, ele precisou passar por um procedimento médico, chamado de ablação, para corrigir uma arritmia cardíaca, detectada no período em que ele estava atuando no futebol chinês.

Biro Biro foi contratado pelo Botafogo por empréstimo junto ao Nova Iguaçu e foi oficializado como reforço botafoguense no início de julho. Antes disso, ele esteve no São Paulo, quando disputou seu último jogo em 24 de fevereiro. Foram apenas duas participações pelo clube do Morumbi.

Após a crise durante o treino, Biro Biro tem passado por exames. Em outubro, terá o resultado de um estudo que pode definir se poderá dar prosseguimento a sua carreira. Neste período, Biro Biro segue afastado do futebol, toma remédios e faz atividades físicas moderadas.