Botafogo e Flamengo optam por ingressos mais caros no Carioca

RIO - Os dois clássicos das semifinais da Taça Guanabara valem exatamente a mesma coisa: a classificação para a final do primeiro turno do Campeonato Carioca. Mas eles terão preços diferentes de ingressos, segundo anunciou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) nesta segunda-feira.

Isso porque Flamengo e Botafogo optaram por cobrar mais caro pelas entradas para o clássico de domingo, contrariando pedido da própria Ferj. Os dois clubes, que vão dividir a renda no Engenhão, optaram por vender ingressos dos setores norte e sul a R$ 40 e dos setores leste e oeste a R$ 80.

O preço praticado por Flamengo e Botafogo é exatamente o dobro do que eles cobraram ao longo da Taça Guanabara. Já Vasco e Fluminense também aumentaram o preço dos ingressos, que eles já cobravam mais barato que o rivais, atendendo desejo da Ferj. Para o clássico de domingo as entradas custarão R$ 30 (norte e sul), R$ 40 (leste e oeste superior) e R$ 60 (leste e oeste inferior).