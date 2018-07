Botafogo e Fluminense duelam neste sábado pela semifinal

A primeira semifinal da Taça Rio, neste sábado, às 18h30, no Maracanã, opõe dois times em situações diferentes. O Botafogo está mais tranquilo, pois foi campeão da Taça Guanabara e, por isso, já se garantiu na final do Campeonato Carioca. Já o Fluminense entra em campo sob pressão, em busca de um resultado que o mantenha vivo na competição.

O Fluminense vai contar com o atacante Fred, recuperado de uma lesão muscular. E esse pode ser o seu grande trunfo no duelo com o Botafogo. O técnico Cuca não adiantou a escalação do time, mas deve optar por Diogo como volante, a fim de dar mais liberdade a Conca no meio-de-campo.

Assim, Fred atuará sem nenhum companheiro de ataque, embora o Fluminense precise da vitória. Na zaga, Cuca vai ter a volta de Leandro Euzébio, que foi absolvido em julgamento da justiça esportiva.

No Botafogo, o técnico Joel Santana faz mistério e não antecipa a formação da equipe. A maior dúvida dele é com relação ao substituto de Lúcio Flávio, que se submeteu a uma cirurgia do dedo mínimo da mão esquerda na semana passada. Edno e Túlio Souza disputam a vaga.