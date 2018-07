Botafogo e Fluminense duelam por classificação à final

Para avançar à final, a esperança da torcida do Fluminense está nas grandes contratações. Em campo, nesta quinta, o técnico Abel Braga poderá escalar força máxima. O clube não disputa a final da Taça Guanabara desde 2004. Para o treinador, chegar à decisão seria um prêmio para o esforço dos jogadores no segundo turno do Campeonato Brasileiro, em 2011, quando conseguiram a classificação para a Libertadores. "Seria mais que merecido", disse.

O Botafogo terminou a fase de classificação como líder do Grupo A, com 13 pontos, dois a mais que o Fluminense, segundo no B. O clube tricolor, no entanto, com a disputa da Libertadores, escalou time misto em algumas partidas. O técnico botafoguense, Oswaldo de Oliveira, não acredita em favoritismo. "A campanha da Taça Guanabara vai até domingo. Lá veremos quem foi melhor", disse.

O treinador, que não vai poder contar com Maicosuel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, teve boas notícias nos últimos dias. O atacante uruguaio Loco Abreu e o meia Andrezinho, que estavam lesionados, treinaram normalmente com o grupo e devem entrar em campo nesta quinta.

No clube tricolor, Abel Braga deve escalar a equipe com Deco e Thiago Neves no meio, Fred e Wellington Nem no ataque. Nos últimos dias, as duas equipes treinaram cobranças de pênaltis para a possibilidade de empate nos 90 minutos.