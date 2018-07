Botafogo e Fluminense estreiam suas novas casas no Rio neste final de semana. Sem o Maracanã e o Engenhão, cedidos desde fevereiro ao Comitê Rio-2016 em função da Olimpíada, os times vinham mandando seus jogos do Campeonato Brasileiro longe da capital – o Botafogo chegou a utilizar o São Januário, do Vasco. Agora, os dois clubes passarão a atuar em estádios alugados mais próximos de suas sedes, o que deve se refletir em aumento de público. O time alvinegro jogará na Ilha do Governador, e o tricolor carioca em Mesquita, na Baixada Fluminense.

O Botafogo reformou o estádio Luso-Brasileiro, da Portuguesa carioca. O clube investiu R$ 5 milhões e irá utilizar o local até dezembro. Até lá, o estádio será conhecido por um novo nome: Arena Botafogo. A reforma incluiu a instalação de arquibancadas provisórias, reforma de vestiários, salas e cabine de imprensa. Foram instalados refletores e o estádio recebeu pintura nova, nas cores do clube.

A “inauguração” será às 16h deste sábado, no clássico com o Flamengo. A Arena Botafogo tem capacidade para 17.250 torcedores, mas, por questões de segurança, apenas 15 mil ingressos foram colocados à venda para o clássico. Desse total, 1,5 mil foram destinados à torcida do Flamengo. Praticamente todos os bilhetes foram vendidos antecipadamente.

“Não estaríamos aqui sem a torcida e precisamos do público”, disse o técnico Ricardo Gomes. Já o lateral-direito Luis Gustavo foi mais efusivo. “Esperamos que a Arena nos ajude nos próximos jogos. O estádio é bom. Nosso pedido de trazer os jogos para cá foi aceito e temos que fazer o nosso jogo.”

O Fluminense, que vinha atuando ora em Volta Redonda, ora fora do estado do Rio, decidiu transformar o estádio Giulite Coutinho em sua casa provisória. Localizado em Mesquita, na Baixada Fluminense, o local é sede do América-RJ. O clube tricolor realizou reformas no gramado, arquibancadas e vestiários. O custo das intervenções foi estimado em R$ 700 mil. Assim como o Botafogo, o acordo do Fluminense vai até o fim do ano.

A estreia será neste domingo, diante do Cruzeiro. Até sexta-feira, metade dos 10.465 bilhetes colocados à venda para a partida haviam sido comercializados. A procura ainda estava abaixo das expectativas da diretoria.

O Fluminense espera aproveitar a estreia na nova casa para se reerguer no Brasileiro. Com o terceiro pior ataque da competição, a equipe do técnico Levir Culpi ocupa o 11.º lugar na tabela e não vence há três jogos.

“A presença da torcida é importante, e espero que a gente possa fazer a nossa parte. Acho que estamos devendo bom futebol”, afirmou o técnico Levir Culpi. O treinador comanda o último treino no estádio da partida na manhã deste sábado.