Botafogo e Fluminense já estampam marca da Caixa em seus uniformes

Botafogo e Fluminense serão os novos patrocinados pela Caixa Econômica Federal. Os dois clubes acertaram uma licença de marca para estampar o logo da Caixa no uniforme. Nas redes sociais, já começaram a circular fotos das camisas dos dois clubes com o logotipo do banco.

No caso do Botafogo, a parceria com a Caixa vai até o fim de 2016, com previsão de renovação automática até dezembro de 2017. O acordo vai render cerca de R$ 12 milhões anuais aos cofres do clube. O Fluminense deverá receber R$ 1 milhão pela exposição da marca até dezembro.

A Caixa Econômica é atualmente a maior patrocinadora do futebol nacional. O banco estampa a sua marca na camisa de 14 clubes e paga mais de R$ 120 milhões. O Corinthians recebe a maior cota, com R$ 30 milhões. O Flamengo é o segundo, com R$ 25 milhões. No futebol carioca, a Caixa vai assinar a camisa dos quatro maiores clubes rivais da capital, Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), comemorou o contrato de patrocínio. Botafoguense, o senador participou das negociações para liberar o patrocínio e foi pessoalmente à sede da Caixa Econômica em Brasília nessa terça-feira para a cerimônia de assinatura dos contratos.

"Esse era um antigo desejo do Botafogo. O Botafogo e o Fluminense estavam fora das relação de patrocínio e hoje chegou o grande dia. A Caixa Econômica Federal assinou com o Botafogo e com o Fluminense um patrocínio que vai, do ponto de vista do clube, ajudar bastante no prosseguimento do Campeonato Brasileiro", afirmou o presidente do Senado.

Apesar de negar ter participado de qualquer negociação, Renan Calheiros confirmou que, assim como outros parlamentares, ele participou de reuniões com o atual presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, deputado licenciado do Partido Progressista (PP).

Renan teria sido procurado pelo ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, para ajudar nas tratativas do patrocínio quando a presidente da Caixa ainda era Miriam Belchior, durante o governo Dilma Rousseff. Mais recentemente, Montenegro teria se encontrado ainda com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que também é botafoguense. COLABOROU ISABELA BONFIM / BRASÍLIA