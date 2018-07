Botafogo e mineiros ganham e Vitória faz 12 na Copa São Paulo

SÃO PAULO - O Botafogo segue mostrando que é um dos favoritos na briga pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira, o clube carioca fez mais uma exibição de gala ao golear o Rio Branco-AC por 5 a 0. O resultado colocou o time alvinegro na primeira colocação do Grupo X com seis pontos, mesma pontuação do Grêmio Osasco, que, na preliminar, venceu o Ji-Paraná-RO por 6 a 0.

Os dois líderes vão fazer o confronto direto na terceira rodada, no sábado. Neste momento, o time carioca lidera por ter um gol pró a mais: oito a sete. Ji-Paraná e Rio Branco estão eliminados.

Ainda nesta tarde, o Vitória aplicou a maior goleada do torneio. O clube baiano venceu o Imagine-TO por sonoros 12 a 0 e jogará por um empate na última rodada contra o Flamengo de Guarulhos para se garantir na próxima fase da Copinha, uma vez que é o primeiro colocado do Grupo Y, com seis pontos. O placar mais elástico anteriormente era exatamente os 9 a 0 que o time de Tocantins levou do Flamengo.

Entre os times grandes, destaque também para a dupla mineira. O Atlético-MG venceu o Holanda-AM pelo placar mínimo e assumiu a primeira colocação do Grupo Z, que até então era do Nacional. Ambos os times somam seis pontos. Já o Cruzeiro derrotou o Itabaiana por 2 a 0 e é o líder isolado do Grupo S, com seis pontos. O segundo colocado é o Taubaté, com três.

Por sua vez, a Portuguesa conquistou sua primeira vitória na competição. O clube paulista venceu o Comercial, de virada, por 3 a 2 e segue provisoriamente na primeira colocação. Isso porque ASA e Bahia ainda se enfrentam na rodada e podem retomar a liderança.

Os times de Campinas também estiveram em campo nesta quarta-feira. A Ponte Preta venceu o Fortaleza por 2 a 1 e continua viva na competição, ao subir para a segunda colocação com três pontos, a três do CRB. Já o Guarani caiu diante do Deportivo Brasil, por 3 a 0 e foi eliminado do torneio.