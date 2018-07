Botafogo e Osasco empatam e avançam na Copa SP

SÃO PAULO - O último dia da primeira fase da 45.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou na manhã deste domingo com mais dois classificados. Como esperado, pelo Grupo X, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, Grêmio Osasco e Botafogo ficaram no empate por 0 a 0. Com isso, os dois garantiram vaga na segunda fase.

Os dois times ficaram com sete pontos e invictos - duas vitórias e um empate. A liderança ficou com o Botafogo, que leva vantagem no saldo de gols: 8 a 7. Agora, o clube carioca enfrenta o quarto melhor classificado por índice técnico. Já os paulistas estão praticamente garantidos como melhor segundo colocado, já que tem sete gols de saldo. Resta apenas a definição do Grupo K, entre Corinthians e Remo, no qual ambos podem ultrapassar o time osasquense.

Mesmo com o empate sem gols, Grêmio Osasco e Botafogo fizeram uma partida movimentada. Os paulistas acertaram três vezes a bola na trave, com muitas chances de balançar as redes. No outro jogo do grupo, o Ji-Paraná venceu o Rio Branco-AC, por 2 a 1, mas ambos já estavam eliminados.

CLASSIFICADOS

Até agora já são 28 clubes classificados. Na quinta-feira, se garantiram São Paulo, Flamengo e Audax. Na sexta-feira, se classificaram Fluminense, São Carlos e Taboão da Serra. No sábado cedo, o Santos se garantiu com 100% de aproveitamento ao vencer o Criciúma, por 3 a 1.

Na tarde e na noite de sábado, mais 16 clubes passaram à próxima fase. São eles: Ferroviária, pelo Grupo A; Sport Recife pelo Grupo B; Ceará, pelo Grupo D; Internacional no Grupo E; Linense no Grupo F; Coritiba no Grupo G; Mirassol no Grupo J; Juventude no Grupo L; Paraná no Grupo M; CRB no Grupo N; Goiânia no Grupo O; América-MG no Grupo P; São Bernardo no Grupo R; Cruzeiro no Grupo S; Portuguesa no Grupo U; Flamengo-SP no Grupo Y.

ÍNDICE TÉCNICO

Embora já estejam classificados pelo índice técnico, o time japonês Kashiwa Reysol, Brasília e Palmeiras ainda não sabem suas posições finais. No momento, o Reysol tem 7 pontos e saldo de gols de 5; Brasília e Palmeiras têm saldo de gols de dois, mas o time candango leva vantagem no número de gols marcados: 7 a 5.

Existe outro time com sete pontos, mas ainda não tem sua vaga matematicamente assegurada. É o Aquidauanense-MS. Ele tem saldo de dois gols, porém, perde para o Palmeiras em gols marcados: 5 a 4.

ÚLTIMOS CLASSIFICADOS

Os últimos classificados sairão neste domingo. No campo do Nacional, em São Paulo, Nacional e Atlético Mineiro, brigam pela liderança do Grupo Z. Ambos têm seis pontos e o time mineiro leva vantagem no saldo de gols: 5 a 4. O empate, portanto, classificado os dois times.

No Grupo K, Corinthians e Remo também lutam para chegar à vaga na segunda fase. A briga promete ser quente, já que ambos estão empatados com quatro pontos, vantagem para os paraenses no saldo de gols, 2 a 1. O Timão encara a Inter de Limeira, enquanto, os paraenses jogam contra o XV de Piracicaba.