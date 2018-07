Botafogo e Palmeiras buscam a liderança provisória

Como o Corinthians, único time com 100% de aproveitamento até agora, só joga no domingo, Botafogo e Palmeiras querem terminar o dia na primeira colocação. Para isso, precisam vencer como mandantes a Goiás e Grêmio, respectivamente.

O clube carioca vive dias tranquilos. Conquistou o Campeonato Carioca por antecipação - título que não ganhava há quatro anos -, teve mais tempo para se preparar para o Brasileirão e iniciou o torneio com dois bons resultados (empate com o Santos e vitória sobre o São Paulo, no Morumbi). O Goiás, seu rival, que não passa por uma boa fase, já que ainda não pontuou e está na lanterna.

O Palmeiras, ao contrário do Botafogo, vive dias conturbados e nervosos. A crise detonada por uma discussão entre Antônio Carlos e Robert, na volta a São Paulo após o empate com o Vasco no Rio de Janeiro, culminou com a demissão do técnico e a rescisão de contrato do atacante. Sob o comando do interino Jorge Parraga, o clube paulista tenta sair da crise contra o Grêmio, abalado pela eliminação nas semifinais da Copa do Brasil.

Na mesma situação da equipe gaúcha está o Atlético Goianiense, que não conseguiu passar pelo Vitória. E, em Goiânia, o time comandado por Geninho tentará se reerguer justamente contra quem gostaria de enfrentar na decisão do torneio nacional: o Santos, de Neymar e Paulo Henrique Ganso.

Confira os jogos deste sábado pela 3.ª rodada do Brasileirão:

16 horas

Botafogo x Goiás - Engenhão

18h30

Palmeiras x Grêmio - Palestra Itália

Atlético-GO x Santos - Serra Dourada