Botafogo e Penapolense vencem pela 1.ª vez na Série D

No Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo garantiu sua vitória por 2 a 0 com gols de Juninho e Igor. Esse resultado levou o time paulista aos quatro pontos, ocupando a quarta colocação do Grupo A8, com apenas um ponto a menos do que o Lajeadense, que está em segundo, na zona de classificação. Mesmo com a derrota, o Londrina segue líder, com nove pontos. No domingo, acontece a partida entre o terceiro colocado Metropolitano-SC, com quatro pontos, e o lanterna J. Malucelli, com dois.

O Santo André, que poderia ter assumido a primeira posição do Grupo A7, não conseguiu acabar com invencibilidade do Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, que já chega a 49 jogos, e perdeu por 2 a 0. Com isso, o clube de Caxias do Sul segue em primeiro com nove pontos, enquanto o time paulista é o terceiro com sete.

No outro jogo desse grupo, o Penapolense conseguiu sua primeira vitória em um torneio nacional diante do Villa Nova-MG, por 2 a 0, no Estádio Tenente Carriço. O time de Penápolis chegou aos três pontos e entrou na briga pela classificação. O Villa Nova, com a mesma pontuação, fica na lanterna devido a desvantagem no saldo de gols: -2 a -5.

OUTROS JOGOS - Os dois jogos do Grupo A6 mexeram na classificação dos times do Rio de Janeiro. O Nova Iguaçu, que começou a Série D com duas vitórias, voltou a perder e saiu da zona de classificação. Dessa vez, a equipe foi derrotada pelo Tupi-MG por 3 a 2, ficando na terceira posição com seis pontos. O time mineiro é o líder, com nove.

No outro jogo, o Resende, do técnico Paulo Campos, arrancou um empate sem gols fora de casa contra o Aracruz-ES e ultrapassou o rival fluminense, chegando a sete pontos. O Aracruz, por sua vez, fica em situação delicada, com apenas quatro pontos, na quarta colocação.

No Grupo A3, o Guarany de Sobral também se recuperou. O time cearense venceu o Central-PE por 1 a 0 e chegou a seis pontos, empatando com o próprio clube de Caruaru, que fica na segunda colocação devido ao saldo de gols: 2 a 1.

A rodada continua no domingo, com mais oito partidas. O único grupo que não terá mais uma partida depois do final de semana é o A2. Como o Ypiranga-AP também disputa o Campeonato Amapaense, sua partida contra o Gurupi-TO será disputada apenas na segunda-feira, às 20h15, fechando a rodada.