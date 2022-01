Botafogo e Santo André fazem jogo sem emoções e empatam na estreia no Paulistão

Em um jogo de poucas emoções, Botafogo e Santo André estrearam no Campeonato Paulista com um empate sem gols na noite desta terça-feira, no estádio Santa Cruz. O resultado traduziu muito bem o que foi a partida.

Com o resultado, o Botafogo somou o seu primeiro ponto no Grupo C, que tem o Palmeiras na liderança, com três. Já o Santo André foi o primeiro a pontuar no Grupo D, o mesmo de Santos, Red Bull Bragantino e Ponte Preta.

Com 25 contratações, além do técnico Thiago Carpini, o Santo André não ameaçou o Botafogo. A falta de entrosamento ficou evidente, tanto que o time do ABC não conseguiu criar uma boa chance de jogo. Além disso, o pouco fôlego de ambos os times fizeram com que o duelo fosse morno.

Se o Santo André sequer ameaçou, o Botafogo também não fez o necessário para largar à frente do placar. O time de Ribeirão Preto criou apenas duas oportunidades. Na melhor delas, Dudu recebeu belo passe de Luketa e, de cabeça, exigiu grande defesa do goleiro Jefferson.

O ritmo do segundo tempo caiu ainda mais. Os treinadores tentaram mudar, fizeram substituições, mas as oportunidades foram quase nulas. Com isso, a expectativa foi acompanhar a dupla formada pelos 'achocolatados' Júnior Todinho e Gustavo Nescau, que entrou na etapa complementar. O resultado, porém, não veio.

As defesas se sobressaíram ao ataque e deixaram o jogo equilibrado, que terminou sem gol na noite desta terça-feira. Na próxima rodada, o Botafogo visita o Santos no sábado, às 11h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). No domingo, às 18h30, o Santo André recebe o Corinthians no Bruno José Daniel (SP).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 SANTO ANDRÉ

BOTAFOGO - Deivity; Diego Guerra, Joseph e Joaquim; Marlon, Fillipe Soutto (Bruno Michel), Emerson, Rafael Tavares (Mantuan) e Jean; Luketa (Tiago Reis) e Dudu (Matheus Carvalho). Técnico: Leandro Zago.

SANTO ANDRÉ - Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho (Sabino), Dudu Vieira (Lucas Cardoso), Carlos Jatobá e Kevin (Bruno Xavier); Lucas Tocantins (Gustavo Nescau) e Júnior Todinho (Jeferson). Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Emerson (Botafogo); Carlão (Santo André).

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.