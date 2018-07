Botafogo e Vasco empatam por 1 a 1 no Engenhão

Ninguém saiu feliz do Engenhão na noite deste domingo. O empate por 1 a 1 foi ruim para Vasco e Botafogo. Se tivesse vencido, o clube de General Severiano estaria entre os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, é o quinto, com oito pontos. Já o time cruzmaltino não conseguiu sair da parte de baixo da tabela - possui agora cinco pontos.

O Vasco veio a campo com outro astral depois de derrotar o Internacional, de virada, por 3 a 2, na última quinta-feira, em São Januário. O time se mostrou neste domingo mais confiante e menos tenso. Já no Botafogo, apesar da derrota para o Cruzeiro na última rodada, a convicção no clube é de que a equipe está no caminho certo.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. O Vasco largou na frente com um belo gol. O meia-atacante Philippe Coutinho tocou para o lateral-esquerdo Ernani, que entrou na área em velocidade, passou pelo zagueiro Fábio Ferreira e tocou com categoria na saída do goleiro Jefferson.

O Botafogo empatou em pênalti convertido pelo aguerrido atacante Herrera. Antes disso, o árbitro Carlos Eugênio Simon ignorou pênalti do zagueiro Cesinha no meia Lúcio Flávio. O técnico Joel Santana ficou indignado com o que considerou mais um erro da arbitragem.

"Se tivesse marcado o pênalti, estaríamos em vantagem. Mas não adianta chorar o leite derramado", declarou Joel Santana, pouco antes de começar o segundo tempo. "É até estranho um árbitro experiente errar num lance daquele. O rapaz (Lúcio Flávio) entrou sozinho e ia fazer o gol", emendou.

Já no segundo tempo o Vasco reclamou - talvez sem razão - da anulação do gol do apoiador Jeferson. A arbitragem assinalou falta de ataque do time cruzmaltino, de Elton, que fez o passe, em Fahel. O lance foi duvidoso. De resto, faltou bom futebol no Engenhão.

Na próxima rodada, o Botafogo vai visitar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, na quarta-feira, às 19h30. No dia seguinte, o Vasco vai receber o Guarani em São Januário, às 21 horas.

Botafogo 1 x 1 Vasco

Botafogo - Jefferson; Fahel, Antônio Carlos e Fábio Ferreira; Alessandro (Marcelo Cordeiro), Leandro Guerreiro, Túlio Souza (Edno), Lúcio Flávio e Somália; Caio (Renato) e Herrera. Técnico: Joel Santana.

Vasco - Fernando Prass; Élder Granja, Dedé, Cesinha (Titi) e Ernani; Jumar (Souza), Rafael Carioca, Nilton e Jeferson (Magno); Philippe Coutinho e Elton. Técnico: Celso Roth.

Gols - Ernani, aos 26, e Herrera (pênalti), aos 34 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Fahel (Botafogo); Jumar, Rafael Carioca e Nilton (Vasco).

Árbitro - Carlos Eugênio Simon (Fifa/RS).

Renda - R$ 361.590,00.

Público - 16.368 pagantes (20.373 no total).

Local - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.