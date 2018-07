Botafogo e Vasco fazem clássico carioca no Engenhão

O Vasco, no entanto, vem motivado pela vitória de virada sobre o Internacional, por 3 a 2, na última quinta-feira, no Rio. Já o Botafogo pretende se reabilitar na competição, pois perdeu o jogo da última quarta para o Cruzeiro, no Mineirão.

"O Joel Santana tem feito alguns milagres, ainda mais aqui no Rio. Ele tem razão em dizer que é o rei do Rio. O Joel faz trabalhos fantásticos e venho na esteira dele. Respeito e tenho muita admiração pelo seu profissionalismo", elogiou Celso Roth.

No último clássico entre os dois clubes no Engenhão, durante o Campeonato Carioca, o Vasco goleou por 6 a 0 e afundou o rival numa crise profunda. "Já esquecemos aquele jogo. Eu, particularmente, penso apenas no que vem pela frente. O grupo ainda estava em formação, com jogadores novos e apenas dez dias de preparação. Depois, o técnico Joel Santana chegou e demos uma boa arrancada", ressaltou o atacante Herrera.

Expulsos, ao trocarem empurrões durante a vitória sobre o Goiás por 3 a 0, há uma semana, Herrera e Caio estão de volta ao time do Botafogo. Pediram desculpa ao elenco e garantiram que esse episódio não vai acontecer novamente.

Celso Roth tem pouco tempo de casa - assumiu o cargo há uma semana -, mas já detectou que o Vasco é muito instável. Sofre um gol e desmorona tudo, ressaltou. Contra o Internacional, na última quinta-feira, a equipe do Rio levou dois gols em 5 minutos.