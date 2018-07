Botafogo e Vasco fazem clássico de olho na Libertadores

"Cada ponto perdido nesse momento torna a situação mais complicada. Já está difícil, pois dependemos de outros resultados para chegar (ao G4). Estamos no limite", admitiu o meia Fellype Gabriel, um dos titulares do Botafogo para o clássico carioca.

Os dois rivais chegam para o confronto desta quinta-feira em mau momento. Os botafoguenses não vencem há sete rodadas no Brasileirão e estão com 41 pontos. E os vascaínos foram derrotados por São Paulo e Santos em sucessão, ficando com 50. Para completar, ambos também têm um sério dilema ofensivo a resolver.

No Botafogo, o técnico Oswaldo de Oliveira coça a cabeça para definir o seu ataque. Elkeson foi barrado na última rodada, mas Rafael Marques continua sem dizer a que veio e ainda não marcou um gol desde que chegou ao clube, um período em que disputou 16 jogos. O garoto Bruno Mendes, de 18 anos, apresentou seus argumentos para ser titular com o gol do empate contra o Grêmio, marcado já nos acréscimos, domingo passado, no Olímpico.

No Vasco, o técnico Marcelo Oliveira perdeu Alecsandro, com um estiramento muscular na coxa direita. O centroavante já não vivia boa fase e, como Carlos Tenório também está lesionado, a única opção no elenco para atuar mais fixo no ataque é o garoto Romário, de apenas 20 anos. A escolha, porém, deve ser por lançar o veterano meia Carlos Alberto para jogar mais avançado.

"O Alecsandro costuma se recuperar bem, mas um estiramento é algo sempre delicado e que precisa de uma boa recuperação para não correr risco de uma nova lesão", disse o médico do Vasco, Albino Pinto, descrente de que o atacante retorne a campo nem no próximo compromisso, contra o Internacional, na quarta-feira da semana que vem.

A boa notícia para Marcelo Oliveira é o retorno de Dedé à zaga. Depois de defender a seleção brasileira contra o Japão, terça-feira, na Polônia, o zagueiro treinou na quarta no Rio e está confirmado no time do Vasco. O meia Juninho Pernambucano foi poupado da atividade por causa de uma conjuntivite, mas os médicos acreditam em sua participação no clássico.