Botafogo e Vasco travam clássico decisivo para os dois times no Carioca

Botafogo e Vasco fazem neste domingo um clássico decisivo para suas pretensões na Taça Rio e para o próprio Campeonato Carioca. As duas equipes ainda não estão garantidas nas semifinais nem do segundo turno, nem do geral. Assim, um tropeço no jogo que começa às 16 horas pode significar um adeus antecipado no Estadual.

A situação do time vascaíno é a mais complicada. Apesar de liderar o Grupo B da Taça Rio, pode ser ultrapassado por Flamengo e Cabofriense, o que o deixaria de fora do playoff do segundo turno. Mais do que isso, com 17 pontos na classificação geral do campeonato, a equipe cruzmaltina precisa vencer para não depender de nenhum resultado paralelo se quiser chegar às semifinais do Carioca.

Ciente da situação, o lateral Pikachu pediu atenção ao time. "A concentração total é no Botafogo, já que tanto podemos nos classificar como sermos eliminados. Sabemos da nossa responsabilidade", disse. "Vamos enfrentar um adversário qualificado que também está de olho em uma vaga. Vai ser um jogo aberto, e quem errar menos vai ser vitorioso."

O jogador disse que a derrota em casa para a Universidad de Chile, terça-feira passada, pela Libertadores, não abalou a confiança do grupo. "Não estamos desconfiados de nada. O resultado nos deixou tristes, mas temos de pensar para frente, ainda mais tendo um clássico", afirmou Pikachu. O técnico Zé Ricardo deverá ter todos os jogadores à disposição.

No Botafogo, a situação é um pouco melhor que a do adversário em termos de classificação geral. Com 19 pontos, o time se classifica à semifinal do Estadual com um simples empate - se perder, dependerá de um tropeço da Portuguesa nesta rodada final. Por outro lado, mesmo vencendo o clássico deste domingo o Botafogo não terá garantida sua classificação às semifinais da Taça Rio, já que a equipe é apenas a terceira no Grupo C no segundo turno.

O técnico Alberto Valentim prefere ser pragmático e não fazer contas. "Acredito que vencendo o jogo estaremos classificados em ambas semifinais", afirmou. "Vamos pensar só no Vasco, na qualidade do adversário. É um clássico."