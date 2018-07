Botafogo elimina Ponte Preta e decide Título do Interior

O Botafogo garantiu sua vaga na final do Torneio do Interior do Campeonato Paulista neste sábado, ao empatar com a Ponte Preta por 2 a 2, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O time da casa ficou com a vaga porque tinha a vantagem de atuar por dois empates, por ter feito melhor campanha na fase classificatória. No jogo de ida, as duas equipes empataram sem gol, em Campinas. Agora, o Botafogo enfrentará o São Caetano, que bateu o Oeste por 3 a 1.

Neste sábado, a partida começou movimentado, com destaque para a Ponte Preta, que dominou as ações nos primeiros minutos. O Botafogo, porém, foi mais eficiente no ataque e abriu o placar aos 31 minutos. Após cobrança de falta, Martini deu rebote e Willian mandou para as redes.

O mesmo Willian ampliou aos 44 minutos, após uma saída errada da Ponte. O atacante foi lançado em velocidade, entrou na área e bateu cruzado, fazendo 2 a 0, uma confortável vantagem para quem jogava pelo empate. Mas a Ponte reagiu no segundo tempo. Aos 13 minutos, Otacílio Neto cobrou falta pelo alto, o goleiro Wéverton saiu mal e a bola entrou mansinha no gol.

Após o gol, o capitão Deda protagonizou um momento curioso na partida. O técnico interino Carlos Gallo sinalizou a substituição de Finazzi, para a entrada de Marcelo Soares, outro atacante. Deda, porém, pediu para o treinador esperar um pouco. Cinco minutos depois, o próprio jogador pediu para sair: "Só pedi para segurar um pouco, porque só a vitória nos interessa", explicou na beira do campo.

A ideia do capitão funcionou em parte, porque a Ponte empatou aos 43 minutos. Depois de cobrança de falta, o zagueiro Diego desviou de cabeça à queima roupa e o goleiro Wéverton rebateu. Finazzi levantou o pé alto e mandou para as redes. O gol, porém, não evitou a eliminação da Ponte, que perdeu a chance de buscar o bicampeonato do torneio.

Botafogo 2 x 2 Ponte Preta

Botafogo-SP - Wéverton; Jonas, Freire, Leandro Amaro e Andrezinho; Rodrigo Pontes, Augusto Recife (Ademir Sopa), João Henrique (Cássio) e Xuxa; Willian e Adriano (Malaquias). Técnico: José Galli Neto.

Ponte Preta - Eduardo Martini; André Rocha, Diego, Evaldo e Vicente; Deda (Marcelo Soares), Danilo Portugal (Guilherme), Pirão e Fabiano Gadelha (Tinga); Finazzi e Otacílio Neto. Técnico: Carlos Gallo (interino).

Gols - Willian, aos 31 e aos 44 minutos do primeiro tempo. Otacílio Neto, aos 13, e Finazzi, aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Xuxa, Rodrigo Pontes (Botafogo); Evaldo, Otacílio Neto e André Rocha (Ponte Preta).

Árbitro - Rodrigo Martins Cintra.

Renda - R$ 43.015,00.

Público - 2.189 pagantes.

Local - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).