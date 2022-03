Botafogo empata com Audax e enfrenta o Fluminense na semifinal do Estadual

O Botafogo encerrou a primeira fase do Campeonato Carioca com empate por 2 a 2 com o Audax, na tarde deste domingo, no estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis (RJ), pela 11ª rodada, com o time recheado de jovens promessas. O resultado faz com que o clube alvinegro enfrente o Fluminense na busca por uma vaga na final do torneio.

Com o empate, o Botafogo terminou na quarta colocação, com 20 pontos, atrás de Fluminense (28), Flamengo (26) e Vasco (22). Com isso, enfrentará o clube tricolor em jogos de ida e volta para chegar à final.

O Audax, por outro lado, fez o suficiente para conquistar uma vaga na semifinal da Taça Rio, na oitava posição, com 11 pontos, passando o Madureira nos critérios de desempate. O adversário será o Nova Iguaçu.

Classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Botafogo entrou em campo com uma equipe alternativa, recheada de jogadores das categorias de base. Dos 11 em campo, apenas o volante Breno e o atacante Erison não foram formados pelo clube. Kawan e Reydson, inclusive, estrearam pelo profissional.

O Audax, por outro lado, foi com o que tinha de melhor, com a intenção de conquistar uma vaga na semifinal da Taça Rio, o torneio de consolação do Campeonato Carioca. O primeiro tempo foi muito equilibrado, com poucas oportunidades de gol, mas com um ligeiro domínio do Botafogo.

O Audax foi colocar pressão nos minutos finais da etapa inicial. Em um lance estranho com Vitor Marinho e Mezenga, o Botafogo quase saiu atrás. A bola bateu no travessão, que evitou um gol contra. No entanto, o time da casa conseguiu abrir o placar aos 43. Após cobrança de escanteio, Diego Loureiro saiu mal e largou no rosto de Reydson. A bola sobrou em cima da linha para Anderson Lessa marcar.

No segundo tempo, o Botafogo voltou mais atento, foi para cima do Audax e, curiosamente, um jogador que não foi revelado pelo clube empatou. Aos 4 minutos, Vitor Marinho recebeu de Luiz Fernando, que acabara de entrar, pela direita e cruzou rasteiro para Bruno. O volante precisou tentar duas vezes para superar Max.

O jogo novamente voltou a ficar truncado, até que o Audax resolveu colocar incendiar o duelo mais uma vez. Aos 31, Barretos saiu jogando errado e perdeu para Gabriel Soares. A bola acabou sobrando para Hugo Sanches, que acertou um belo chute da entrada da área para fazer 2 a 1. Mas não deu tempo de comemorar. O Botafogo respondeu quatro minutos depois.

Após o árbitro marcar pênalti em toque de mão de Thomás Kayck, Erison foi para a cobrança e deixou tudo igual. O gol fez o Audax se abrir. O time da casa foi para cima e Hugo Sanches exigiu grande defesa de Diego Loureiro. Os minutos finais foram de toque de bola. Como ambas as equipes conquistaram seus principais objetivos, o empate foi visto como suficiente na tarde deste domingo.

FICHA TÉCNICA:

AUDAX 2 x 2 BOTAFOGO

AUDAX - Max; Lucas Mota, Thiagão, Thomáz Kayck e João Victor (Grafite); Romarinho (Léo Bueno), Maxwell (Gabriel Soares) e Hugo Sanches; Fidel, Anderson Lessa (Carlinhos) e Julinho (Braian Machado). Técnico: Alex Alves.

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Vitor Marinho (Barreto), Mezenga, Kawan e Reydson (Jonathan Silva); Romildo (Kayke), Breno e Juninho (Luiz Fernando); Raí, Erison e Rikelmi (Gabriel Conceição). Técnico: Lúcio Flávio (interino).

GOLS - Anderson Lessa, aos 43 minutos do primeiro tempo. Breno, aos 4, Hugo Sanches, aos 31, e Erison, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos, Grafite, Lucas Moura e Romarinho (Audax); Breno, Kawan e Vitor Marinho (Botafogo)

ÁRBITRO - Thiago Ramos Marques.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis (RJ).