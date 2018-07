Botafogo empata com o Sport e continua na zona de degola

Botafogo e Sport apenas empataram por 1 a 1 neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca subiu duas posições na tabela, mas segue na zona de rebaixamento, com 30 pontos, no 17.º lugar. O empate também não foi bom para o Sport, que caiu uma posição na tabela - é o 12.º, com 37 pontos - e completou seis jogos sem vencer.

A equipe carioca já entrou em campo pressionada. Além da situação difícil na zona de rebaixamento, o Botafogo sofreu por mais polêmicas durante a semana, como a briga do diretor de futebol Wilson Gottardo e o goleiro Jefferson, além da invasão de torcedores ao Engenhão para cobrar os jogadores na hora do treinamento.

Os dois times iniciaram a partida buscando atacar. O Botafogo procurava manter a posse de bola, e usava bastante os lados do campo. O Sport, por sua vez, apostava nos contra-ataques rápidos. E desse modo saiu na frente aos 21 minutos. Diego Souza recebeu um lançamento, deu um "balão" com a cabeça sobre o zagueiro Dankler e avançou de frente com Jefferson para abrir o placar.

Em desvantagem, o time da casa passou a impor pressão. Lançava muitas bolas na área da equipe pernambucana, mas, nervosos, os jogadores botafoguenses pecavam na conclusão das jogadas. Do outro lado, Diego Souza quase ampliou em finalização difícil, que Jefferson salvou.

O Botafogo voltou do intervalo com a mesma estratégia do primeiro tempo, tentando encurralar o Sport. Aos 15, o empate saiu com Wallyson. O atacante sofreu falta na entrada da área do visitante, e ele mesmo bateu para fazer o gol.

O Botafogo buscava a virada de todos os modos, mas seguia demonstrando bastante nervosismo. O Sport, cauteloso, ainda levou perigo em alguns contragolpes e, por fim, conseguiu se segurar bem na defesa para garantir o empate.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 X 1 SPORT

BOTAFOGO - Jefferson; Régis (Andreazzi), Dankler, Matheus Menezes, Junior Cesar; Aírton (Zeballos), Gabriel, Luiz Ramírez; Rogério (Murilo), Jobson e Wallyson. Técnico - Vagner Mancini.

SPORT - Magrão; Patric, H.Mattos, Wendel, Renê ;Ronaldo, Rodrigo Mancha (Rithely), Ibson (Zé Mario), F. Azevedo (Érico Junior); Diego Souza e Ananias. Técnico Eduardo Baptista.

GOLS - Diego Souza, aos 21 minutos do primeiro tempo; Wallyson, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

CARTÕES AMARELOS - Ananias (Sport).

PÚBLICO - 2.384 pagantes (3.059 total).

RENDA - R$ 33.490,00.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).