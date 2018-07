Botafogo empata com o Vitória em Macaé e permanece na zona de degola

RIO - O Botafogo voltou a fazer uma partida ruim, ficou no empate em 1 a 1 com o Vitória e, com isso, vai passar mais uma rodada do Brasileirão na zona de rebaixamento. Jogando em Macaé (RJ) no início da noite deste domingo, a equipe carioca chegou a estar na frente do marcador, mas falhou na etapa final e cedeu o empate.

Com o resultado, o Botafogo é o 17.º, com cinco pontos, enquanto o Vitória é o 15.º, com seis pontos. Na oitava rodada do Brasileirão, na quarta, o time carioca vai até Presidente Prudente pegar o Palmeiras e os baianos visitam o Goiás em Goiânia.

Precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento, o Botafogo começou mal a partida. Sem iniciativa e lento na defesa, o time carioca passou sufoco nos primeiros 20 minutos, quando por pouco não levou gol.

Estreando Jorginho como técnico, o Vitória teve quatro boas chances de abrir o marcador na primeira metade da etapa inicial. Souza perdeu gol aos 12, Marquinhos aos 17, Alemão cabeceou livre, mas para fora, aos 18, e Caio teve sua oportunidade aos 21.

Foi só a partir daí que o time alvinegro passou a se impor. Buscando o ataque principalmente pelo setor esquerdo, a equipe de Vagner Mancini começou a criar boas chances. Aos 41, Lucas chutou forte, mas por cima. Já no minuto seguinte, Alemão afastou mal após cruzamento da esquerda e Emerson, da entrada da área, chutou forte para abrir o marcador.

No segundo tempo o jogo voltou mais equilibrado, tanto no volume de jogo quanto nas chances de gol. O Vitória chegou com perigo aos 7, com Caio, e Edilson respondeu pelo Botafogo em chute forte aos 15.

Com o jogo parelho, o gol de empate do time baiano acabou saindo mesmo quando a defesa do Botafogo falhou. Aos 23, Danilo Tarracha cruzou da esquerda, Renan saiu mal, a zaga alvinegra não acompanhou e dois atacantes do Vitória apareceram livre na pequena área, com Dinei apenas empurrando para o gol. No fim da partida, Ayrton teve a chance de dar a vitória à equipe baiana cobrando falta, mas mandou por cima no último lance do jogo.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 X 1 VITÓRIA

BOTAFOGO - Renan; Lucas, André Bahia, Bolivar e Junior Cesar; Bollati (Rodrigo Souto), Airton (Gabriel) e Edilson; Wallyson, Emerson e Zeballos (Sassá). Técnico - Vagner Mancini.

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Luiz Gustavo, Alemão e Danilo Tarracha; Neto Coruja (Cáceres), Josa, Léo Costa (Willie) e Marquinhos; Caio e Souza (Dinei). Técnico - Jorginho.

GOLS - Emerson, aos 42 minutos do primeiro tempo; Dinei, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÃO AMARELO - Emerson Sheik, Neto Coruja, Josa, Bolatti, Júnior César, Danilo Tarracha, Wilson e Gabriel.

RENDA - R$ 34.180,00.

PÚBLICO - 2.389 pagantes (2.759 presentes).

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).