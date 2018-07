Botafogo empata com Ponte Preta em noite chuvosa em Ribeirão Preto

Os donos da casa perderam uma ótima oportunidade de se isolarem na liderança do Grupo C. Agora, possuem cinco pontos, empatados na ponta com a Portuguesa. Já a Ponte segue fora da zona de classificação para as quartas de final do Grupo B. O resultado fez o time chegar aos quatro pontos, na quarta posição.

Os dois times fizeram um primeiro bastante truncado e com poucas chances claras de gol. Na segunda etapa, os campineiros saíram mais ao ataque e o jogo ficou movimentado.

A Ponte abriu o placar aos 25 minutos, com o atacante Rildo cobrando pênalti sofrido por Biro Biro. No minuto seguinte, o atacante Wesley decretou o empate ao chutar e contar com falha do goleiro Matheus para marcar.

Na próxima quarta-feira, às 19h30, o Botafogo volta a campo para enfrentar o São Bento, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela quarta rodada do Paulistão. Enquanto isso, a Ponte Preta joga contra o Marília, na quinta-feira, às 21 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 PONTE PRETA

BOTAFOGO - Renan Rocha; Gimenez, Eli Sabiá, Halisson e Dênis; Liel (Rodrigo Andrade), André Rocha, Luciano Sorriso (Roniery) e Zé Roberto; Wesley e Giancarlo (Vitor). Técnico Alexandre Ferreira.

PONTE PRETA - Matheus; Rodinei, Pablo, Renato Chaves e Rodrigo Biro; Fernando Bob, Dedé (Roni) e Juninho; Rildo, Biro Biro (Josimar) e Fábio Santos (Wanderson). Técnico Guto Ferreira.

GOLS - Rildo, de pênalti, aos 25, e Wesley, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Norberto Luciano Santos da Silveira

CARTÃO AMARELO - Vitor e Zé Roberto (Botafogo); Rodrigo Biro (Ponte Preta)

RENDA - R$ 57.560,00

PÚBLICO - 2.258 pagantes

LOCAL Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).