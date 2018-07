Em casa, Botafogo empata com o São Bernardo pelo Paulistão

Ainda não foi na noite desta quinta-feira que o Botafogo conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Apesar de ter saído na frente do placar, o time de Ribeirão Preto recuou muito e acabou apenas empatando com o São Bernardo, por 1 a 1, em pleno Estádio Santa Cruz, pela terceira rodada.

Sem nenhuma vitória, o Botafogo continua na lanterna do Grupo A, com dois pontos, e figurando na zona de rebaixamento. Já o São Bernardo manteve a invencibilidade e está na vice-liderança do Grupo B, com os mesmos cinco pontos que o Palmeiras, atrás apenas no saldo de gols: 2 contra 1.

Pressionado por ainda não ter nenhuma vitória, o Botafogo começou a partida em cima e abriu o placar logo aos seis minutos. Danilo Bueno cobrou escanteio e Caio Ruan completou de cabeça. Na sequência, o São Bernardo esteve muito próximo de empatar. Cañete cobrou pênalti na trave, Magal ficou com a sobra e soltou a bomba no travessão. No rebote, Henan perdeu gol sem goleiro. O duelo ficou bastante equilibrado, mas nos minutos finais o Botafogo cresceu e Allan Dias teve um gol anulado. A arbitragem marcou falta do meia no goleiro Daniel.

Logo na volta do intervalo, o Botafogo perdeu uma chance incrível de ampliar. Danilo Bueno tabelou com Nunes e bateu para boa defesa de Daniel. No rebote, Allan Dias finalizou na trave. Aos poucos, o São Bernardo equilibrou a partida e, após um recuo excessivo dos donos da casa, conseguiu o empate. Aos 30 minutos, Neneca saiu mal do gol e Henan só teve o trabalho de completar de cabeça.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela quarta rodada. O Botafogo enfrenta a Ponte Preta, às 19h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o São Bernardo tem pela frente o São Bento, às 11 horas, no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 SÃO BERNARDO

BOTAFOGO : Neneca; Samuel Santos, Caio Ruan, Mirita e Augusto Ramos; César Gaúcho (Moradei), Rodrigo Thiesen (Ciro Sena), Allan Dias e Danilo Bueno (Diego Pituca); Serginho e Nunes. Técnico: Marcelo Veiga.

SÃO BERNARDO: Daniel; Eduardo, Diego Ivo, Luciano Castán e Léo Veloso; Daniel Pereira, Daniel Amora (Walterson), Marino e Cañete (Jean Carlos); Magal e Henan (Jefferson Kanu). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS: Caio Ruan, aos seis minutos do primeiro tempo; Henan, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS: Augusto Ramos (Botafogo); Daniel Amora e Jean Carlos (São Bernardo).

LOCAL: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).