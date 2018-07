Botafogo empata por 0 a 0 com Criciúma, mas continua líder

Com grande atuação do goleiro Jefferson, o Botafogo conseguiu segurar a pressão do Criciúma e garantir o empate por 0 a 0, nesta terça-feira, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 15.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Beneficiado pelos resultados ruins de seus adversários, o time carioca segue na liderança, com 29 pontos. A equipe catarinense, por sua vez, acumulou oito jogos de invencibilidade, mas perdeu uma posição na tabela de classificação, caindo para o 11.º lugar (20 pontos).

Novamente o Botafogo demonstrou um rendimento bem abaixo do apresentado no início da competição, frustrando os torcedores que por vezes vaiaram o time. Recentemente, a equipe perdeu alguns de seus principais jogadores - como Rodrigo Pimpão, Bill, Jobson e Marcelo Mattos, ausências que têm se refletido em campo. O cenário mostra que o novo técnico Ricardo Gomes, que assume o cargo nesta quarta-feira, terá trabalho para mudar o quadro.

Tecnicamente, o primeiro tempo foi fraco, as equipes erraram muitos passes e foram raros os bons lances de ataque. Por outro lado, o Criciúma soube se defender muito bem e com isso só correu risco uma vez, em jogada de Sassá. Com uma proposta mais cautelosa, a equipe catarinense fazia seu jogo no campo de defesa e buscava contra-ataques. No fim da primeira etapa, quase abriu o placar com Maurinho que fez boa tabela com Marcão, mas parou em grande defesa de Jefferson.

Embora o nível do futebol não tenha melhorado no segundo tempo, a necessidade de gols fez com que ambos os times se arriscassem mais, tornando a partida mais movimentada. O Criciúma foi quem criou as melhores oportunidades e novamente Jefferson salvou uma cabeçada de Fabio Ferreira. O atacante uruguaio Navarro estreou pelo Botafogo nos últimos instantes e teve algumas chances de gol, mas não conseguiu tirar o time do zero.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 x 0 CRICIÚMA

BOTAFOGO - Jefferson; Diego, Renan Fonseca, Giaretta e Carleto; Dierson, William Arão, Gegê (Fernades) e Octávio (Diego Jardel); Sassá e Luis Henrique (Navarro). Técnico: Jair Ventura (interino).

CRICIÚMA - Luiz; Maicon, Wanderson, Fábio Ferreira e Guilherme Santos; Wellington, Marcão e Paulinho; Lucca (Roger Guedes), Neto Baiano (Paulo Sergio) e Maurinho (Jefferson). Técnico: Petkovic.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

RENDA - R$ 97.470,00.

PÚBLICO - 4.733 pagantes (5.339 no total).

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).