Botafogo empresta volante Somália à Ponte Preta

"Somália reúne as características solicitadas pela comissão técnica para melhorarmos nosso elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A", declarou o diretor executivo de futebol da Ponte Preta, Ocimar Bolicenho, ao site oficial do clube.

Aos 27 anos, Somália volta a atuar no interior de São Paulo, onde começou a carreira. Depois de rodar por alguns clubes paulistas, ele se destacou no Bragantino, onde foi campeão brasileiro da Série C, em 2009. Após uma rápida passagem pelo América-RN, foi contratado pelo Botafogo.

Sua trajetória no time carioca começou com destaque e ele logo se tornou "xodó" da torcida. Mas um episódio no início de 2011 marcou sua queda no clube. Na pré-temporada daquele ano, o volante fingiu ter sido sequestrado para não aparecer em um treinamento. Ele ainda pediu desculpas, mas nunca reconquistou seu espaço.