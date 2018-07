Botafogo encara Atlético-MG com a obrigação de vencer

O duelo, válido pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, não deve ser fácil. Os mineiros também precisam da vitória para não levar a decisão da permanência na Série A para o clássico contra o Cruzeiro, na última rodada.

Mas o Botafogo terá de encontrar um meio de superá-los em uma Arena do Jacaré lotada. Sem treinador e com os principais jogadores em mau momento, a tensão é grande. Membros de torcidas organizadas estiveram durante a semana no Engenhão e pressionaram jogadores como Maicosuel e Elkeson.

A demissão do técnico Caio Júnior, há duas rodadas, não parece ter surtido o efeito imaginado pela diretoria. A decisão foi tomada com o intuito de tentar despertar o elenco, mas o interino Flávio Tenius não conseguiu induzir brios em seus atletas.

Para a partida contra o Atlético, é provável que Tenius mantenha Maicosuel, que se recupera de lesão, no banco. Cortês, outro que luta contra um problema no tornozelo esquerdo, deve perder a vaga para Everton. No ataque, dúvida entre Caio e Herrera. O zagueiro Antônio Carlos, suspenso, dá lugar a Gustavo.