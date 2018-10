Botafogo encara duelo com Ceará na próxima rodada como 'decisão' no Brasileiro

Em 12º lugar, com 34 pontos, a dez jogos do fim do Campeonato Brasileiro, o time do Botafogo encara o duelo com o Ceará, na próxima segunda-feira, em Fortaleza, como uma "decisão".

Conhecedor do grupo que tem em mãos, o técnico Zé Ricardo destaca um ponto que considera importante. "Falta um pouquinho mais de tranquilidade pela pressão que é jogar nessa zona (rebaixamento). Nosso grupo é jovem, isso pesa um pouquinho. Mas a gente está no caminho, estamos mostrando evolução", disse o treinador.

O Ceará, 17º colocado na tabela, o primeiro da zona de rebaixamento, com 31 pontos, ainda tem um jogo a menos, pois o confronto com o Cruzeiro foi adiado para o dia 24. Para este duelo, Zé Ricardo quer um Botafogo concentrado os 90 minutos.

"Em determinado momento a gente perde a volúpia defensiva. Quando perde isso, o adversário ganha volume, e foi o que aconteceu na reta final do primeiro tempo contra o Vasco. Isso prejudicou a gente, mas no segundo a gente esteve mais compacto, mais próximo no ataque. Foi um passo à frente", disse o treinador, referindo-se ao 1 a 1 no clássico de terça-feira à noite no Engenhão.