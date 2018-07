Botafogo encara Duque de Caxias por reação no Carioca

VOLTA REDONDA - O discurso da comissão técnica do Botafogo no início da temporada era de que o clube iria jogar o Campeonato Carioca pensando em título. Mas, com o foco voltado para a Copa Libertadores, o time vem disputando o Estadual com sua equipe reserva e fazendo uma campanha apenas regular, com duas vitórias em sete jogos. A história, porém, pode começar a mudar já a partir deste domingo.

O técnico Eduardo Hungaro ainda não confirmou, mas deverá escalar os titulares - ou, pelo menos, boa parte deles - para o jogo contra o Duque de Caxias, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Isso porque a próxima partida do time na Libertadores acontece somente no próximo dia 26, no Chile, contra o Unión Española.

No treino tático realizado na tarde da última sexta-feira, Eduardo Hungaro escalou a mesma equipe que venceu o San Lorenzo por 2 a 0, enquanto que os reservas, que atuaram na última quinta contra o Bonsucesso, fizeram apenas um trabalho regenerativo.