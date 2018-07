Botafogo encontra dificuldades para contratar jogadores

RIO - Após anunciar o primeiro reforço para a temporada de 2012 - o zagueiro Brinner, ex-Paraná -, o Botafogo pode encontrar dificuldades para confirmar as duas próximas contratações. O meia Andrezinho, do Internacional, antigo sonho da diretoria alvinegra, já teria acertado salários com o clube carioca, mas o time colorado exige fazer parte da negociação e informa ainda não ter sido procurado.

O zagueiro Marcos Tulio Tanaka, do clube japonês Nagoya Grampus, é outro que interessa ao Botafogo. O presidente do time, no entanto, afirmou nesta quinta-feira que Tanaka, brasileiro naturalizado japonês, deve continuar na equipe em 2012. Ele tem contrato até o fim do ano que vem.