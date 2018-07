Botafogo enfrenta Bangu para embalar no Campeonato Carioca

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Bonsucesso, o Botafogo vai repetir a formação diante do Bangu com o objetivo de assumir a ponta do Campeonato Carioca. Com sete pontos conquistados, dois a menos que o líder Fluminense, o time alvinegro ocupa a segunda colocação da tabela.

O resultado expressivo diante do Bonsucesso, no entanto, não empolgou o técnico do Botafogo. René Simões espera mais atitude e menos erros de seus jogadores diante do Bangu. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 17 horas, no Estádio de Los Larios, pela quarta rodada do Carioca.

Nesta terça-feira, o técnico conduziu um treinamento coletivo por cerca de quarenta minutos e indicou que deve repetir contra o Bangu a formação que utilizou com o Bonsucesso. No trabalho, ele enfatizou os passes, fundamento que o treinador considera deficiente no time. René também deu atenção às jogadas de bola parada na defesa.

Após o treino, o técnico avaliou o time adversário. "O Bangu foi muito bem contra Fluminense e Bonsucesso. O goleiro se destacou, e eles também tiveram oportunidades de ataque. É uma equipe interessante. Tem alguns detalhes que passamos hoje para os nossos jogadores. Temos que tomar cuidado."

REENCONTRO

Principal jogador do Bangu, o meia Almir tem uma história forte com o Botafogo. Ele foi revelado nas categorias de base do time alvinegro e foi um dos responsáveis pelo acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2013. Dada a boa atuação contra o Fluminense, quando registrou um golaço de falta, Almir indica que vai ser um incômodo para seu ex-clube.