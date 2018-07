Botafogo enfrenta Chapecoense para acabar com jejum de cinco jogos sem vencer

O Botafogo tentará interromper a sequência ruim de cinco partidas sem vencer no duelo contra a Chapecoense neste domingo, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

São três empates e uma derrota no Brasileirão, além de um revés por 3 a 1 diante do Estudiantes, pela Libertadores. Além disso, o time alvinegro ainda não conseguiu vencer fora de casa na competição nacional.

"Nosso time acostumou a sofrer. Contra o Vitória cedemos o empate após vencer por 2 a 0 e sabemos dos nossos erros. Já conversamos sobre isso e agora é continuar e levantar a cabeça. Todo mundo sabe o que precisa melhorar e o Jair vai corrigir isso", comentou o volante Bruno Silva.

Para a partida, o técnico Jair Ventura contará com o retorno do atacante Guilherme, recuperado de um problema muscular na coxa direita. No entanto, o meia Camilo continua no departamento médico e desfalca a equipe. O jogador está em fase final de recuperação de um problema na coluna e a expectativa é a de que retorne no clássico contra o Vasco na próxima quarta-feira.

Com esta sequência ruim, o Botafogo soma apenas nove pontos em sete jogos disputados neste Brasileirão, no qual acumula apenas dois triunfos, três empates e duas derrotas, retrospecto que precisa melhorar para a equipe deixar a segunda metade da tabeça de classificação.