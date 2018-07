Botafogo enfrenta o Atlético-MG já pensando em 2013

O atual compromisso expira no fim do ano e as conversas pela extensão já foram iniciadas, mas as partes ainda não acharam um ponto comum entre suas pretensões. "O Botafogo me procurou e manifestei muita vontade de continuar. Mas isso não se resolve da noite para o dia. Tenho de ouvir o novo vice de futebol (Francisco Fonseca) sobre as ideias dele. Temos conversado muito e creio que vamos acertar os ponteiros. Mas ainda há espaços que devem ser preenchidos", disse o treinador alvinegro.

Para enfrentar os mineiros, que lutam pela segunda posição na tabela de classificação e pela consequente classificação automática para a fase de grupos da Copa Libertadores, Oswaldo de Oliveira vai mandar sua formação titular habitual. A exceção será Bruno Mendes, que teve seu contrato com o clube alvinegro rescindido por decisão judicial.

Com isso, Elkeson deve ganhar uma nova oportunidade no ataque. Apesar de ter sido relegado à reserva com a ascensão do jovem proveniente do Guarani, Elkeson teve um bom período improvisado como atacante e atraiu o interesse de clubes estrangeiros. Um time da China já colocou na mesa dos cartolas botafoguenses uma proposta de R$ 16 milhões pelo meia-atacante. Um grupo de empresários fez ofertas semelhante. Tal valor deve ser o suficiente para tirar Elkeson do Botafogo ao fim do Brasileirão.