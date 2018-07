Botafogo enfrenta o Criciúma por uma vitória para garantir o acesso à Série A

Embora seja claramente favorito, o Criciúma não deixa de ser perigoso, uma vez que está na 15.ª posição e precisa dos três pontos para espantar o fantasma do rebaixamento. Entre os jogadores e a comissão técnica do Botafogo, o tom é de cautela. "Fico chateado de derrotar o Criciúma porque ele encosta na zona de rebaixamento, mas farei meu máximo para alcançar nosso objetivo que já é subir. O Botafogo não é clube de Série B, tem que voltar ao seu lugar. Essa empolgação deixa com o torcedor. Vamos manter os pés no chão e com humildade fazer nosso trabalho", destacou o experiente meia Daniel Carvalho.

A declaração faz coro aos apelos do técnico Ricardo Gomes, cujo lema é primeiro comemorar o acesso à Série A e depois brigar pelo título da Série B. "Não tem problema de comemorar, desde que não volte. Botafogo não é clube para estar nessa série", afirmou o treinador.

Com 39 pontos, o Criciúma está a apenas quatro do Ceará, o primeiro time da zona de rebaixamento. Por isso, o time catarinense entende que cada partida até o fim da competição é uma "final de campeonato".

Do lado dos cariocas, Ricardo Gomes não poderá contar com os atacantes Navarro e Sassá, lesionados. Ronaldo e Neílton devem substituí-los e formar a dupla de ataque neste sábado.

No Criciúma, o técnico Roberto Cavalo efetuará algumas mudanças em relação à escalação da última rodada contra o Santa Cruz. No meio de campo, o volante Wellington entra no lugar de Natan, que se lesionou no treinamento da última quinta-feira. O atacante Jefferson está suspenso e será substituído por Tiago Adan. Na lateral esquerda, o estreante Marlon ganhará uma oportunidade. A boa notícia é o retorno de Maicon Silva, que estava suspenso.