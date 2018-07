Botafogo enfrenta o Figueirense por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Em Florianópolis, os times empataram por 2 a 2. Assim, o clube alvinegro carioca joga com a vantagem do empate por 1 a 1 ou 0 a 0. A situação, entretanto, não seduz o técnico René Simões. "Você tem que jogar de acordo com o regulamento, mas é muito difícil pensar em empatar um jogo com esse time do Botafogo. Pode até acontecer por uma casualidade ou pelas grandes atuações do Jefferson. Mas será um jogo duro", avaliou.

René Simões vai promover duas mudanças na equipe com o objetivo de melhorar o rendimento do meio de campo, que deixou a desejar nas últimas partidas. Com isso, os meias Lulinha e Tomás Bastos vão dar lugar a Élvis e Octávio, respectivamente. O último retornou ao Botafogo recentemente e vai fazer sua estreia sob muita expectativa do treinador.

"O Octavio vem jogando bem e vem impressionando pela visão dele de jogo e a movimentação. Tomara que ele vá bem e espero que ele faça no jogo o que tem feito nos treinamentos. O Elvis retorna ao time e o Octavio vai fazer a estreia porque está nos impressionando", explicou o técnico.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Carleto, com problemas musculares, deve desfalcar a equipe. Na direita, Luís Ricardo apresentou desgaste físico e pode ficar fora, mas o técnico ainda não descarta o jogador.