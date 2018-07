Botafogo enfrenta o Grêmio pelo Brasileiro em prévia das quartas da Libertadores

A dura sequência de jogos deve obrigar o Botafogo a poupar boa parte de seus titulares para enfrentar o Grêmio neste domingo, às 19 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.

Depois de superar o Nacional (Uruguai) e se garantir nas quartas de final da Copa Libertadores, o Botafogo desafia o Flamengo na próxima quarta, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Assim, o técnico Jair Ventura deve preservar seus principais jogadores para a importante partida.

Ainda assim, o elenco do Botafogo se demonstra entusiasmado para o jogo deste domingo. O adversário, afinal, será o rival das quartas da Libertadores - e pode, inclusive, ser o oponente na decisão da Copa do Brasil - Grêmio e Cruzeiro fazem a outra semifinal.

"Vamos tratar todo jogo como uma decisão. Não pode perder ponto em casa, e ano passado sofremos muito com isso no começo. Todo jogo é uma decisão. Tenho certeza de que vamos tratar o Grêmio domingo como se fosse o primeiro jogo da Libertadores", garante o volante Bruno Silva.

E, mesmo que o time carioca entre com uma equipe alternativa, assim como deve ocorrer com o Grêmio, Bruno Silva avisa que o Botafogo tem condições de fazer um bom jogo. "Dizem que o Botafogo não tem elenco. Contra o Cruzeiro (na última rodada), o time todo era reserva e conseguiu um empate lá, o que é difícil. Esse time alternativo muitas vezes deu conta do recado. A gente sabe dos nossos valores, isso é o mais importante."