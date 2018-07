Botafogo enfrenta o Resende de olho na classificação às semifinais da Taça Rio

Vindo de uma vitória por 4 a 1 contra a Portuguesa, o Botafogo tenta neste domingo garantir a sua classificação às semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O confronto é em casa, no estádio do Engenhão, no Rio, diante do Resende, às 16 horas, válido pela sexta e última rodada.

Após até mesmo ficar ameaçado de não avançar de fase no Estadual, a equipe botafoguense reagiu. Venceu duas partidas seguidas e chegou aos 10 pontos, na vice-liderança do Grupo B, atrás somente do Flamengo, que soma um ponto a mais. Diante do Resende, um triunfo basta para carimbar a vaga.

Para a partida, a tendência é que o treinador Jair Ventura mantenha a mesma base que vem sendo utilizada. Existe a possibilidade, porém, dos atletas que estão mais desgastados serem poupados. Recuperados de lesões, Leandrinho e Matheus Fernandes podem iniciar no banco de reservas. Já Rodrigo Pimpão e Victor Luis, que estavam suspensos, devem voltar ao time titular.

Jair Ventura pediu foco na reta final da competição. "Não pode uma equipe grande como o Botafogo ficar fora das finais. Temos que estar bem na Libertadores e no Carioca. Será mais uma final para lutarmos para caramba", afirmou.

Do outro lado, o Resende está em situação complicada. Com quatro pontos, na quinta posição do Grupo C, a equipe já não possui chances matemáticas de ir às semifinais da Taça Rio. A briga é para terminar fora das duas últimas posições na classificação geral. Isso porque a zona da degola faria o time disputar uma fase preliminar na próxima temporada.