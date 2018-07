Botafogo enfrentará Volta Redonda com time reserva Com a primeira colocação do Grupo A e a vaga nas semifinais da Taça Rio já garantidas, o técnico Oswaldo de Oliveira dará um descanso para os titulares e escalará os reservas do Botafogo na última rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Neste domingo, diante do Volta Redonda, nomes como o do atacante Henrique, que não vinha tendo muitas oportunidades, terão uma chance de mostrar serviço em campo.