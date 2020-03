Botafogo entra em campo de máscaras e cancela entrevista para evitar contaminação

Além de portões fechados no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, o empate entre Botafogo e Bangu por 1 a 1, neste domingo, também teve o temor da contaminação pelo novo coronavírus, denominado Covid-19. Assim como boa parte das equipes que não concordaram com a disputa da rodada, o time alvinegro entrou em campo de máscaras e uma faixa de conscientização para prevenção da doença.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Por conta do fechamento dos portões, a imprensa ficou impedida de entrar no estádio e, consequentemente, as entrevistas e a coletiva com o técnico Paulo Autuori não aconteceram. O treinador e o meia japonês Keisuke Honda, estreante do dia, falariam com o canal de televisão oficial do clube. Em seguida, porém, as entrevistas foram canceladas e o time foi embora do Engenhão.

O tropeço complicou a situação do Botafogo na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O clube está empatado com o Bangu na terceira colocação do Grupo A, após três rodadas, com quatro pontos - a cinco do líder Flamengo e dois atrás do Boavista, o segundo colocado. A equipe alvinegra, que já não se classificou para a semifinal da Taça Guanabara (primeiro turno), pode ser eliminada na próxima rodada. Para isso, basta não vencer a Cabofriense e Flamengo e Boavista ganharem os seus compromissos.