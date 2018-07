Botafogo escala três atacantes contra o Figueirense

Será com três volantes e outros três jogadores ofensivos que o Botafogo tentará vencer o Figueirense, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio de São Januário, no Rio, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e seguir com chances de se manter na Série A do próximo ano. Vindo de três derrotas, o time alvinegro carioca vai terminar a rodada entre os rebaixados mesmo se vencer, mas qualquer outro resultado será catastrófico.

Sabendo disso, a diretoria do clube fez promoção de ingressos e mandou o jogo para o acanhado estádio do Vasco, pensando assim em ter a pressão da torcida a seu favor. Dentro de campo, porém, os problemas continuam.

O técnico Vagner Mancini mais uma vez se viu obrigado a mexer no time por problemas de lesão. O volante Andreazzi e o meia Carlos Alberto, com dores musculares, devem voltar somente na partida do final de semana contra a Chapecoense. Por outro lado, Junior Cesar começa a partida após cumprir suspensão.

Para a vaga de Andreazzi, Vagner Mancini optou pelo argentino Bolatti. Já Bruno Corrêa jogará no lugar de Carlos Alberto. Desta forma, o Botafogo terá Jobson e Bruno Corrêa na frente, além de Murilo, que será o mais avançado no meio de campo.

Já o Figueirense, que viajou direto de Belo Horizonte para o Rio, está aliviado na tabela de classificação depois do empate contra o Atlético Mineiro e espera vencer o novo adversário para garantir de vez a presença na Série A no ano que vem.

"Será um jogo difícil, um jogo complicado e decisivo tanto para a gente como para o Botafogo. Teremos que fazer um sacrifício muito grande, mas vamos aproveitar a volta de jogadores importantes", disse o técnico Argel Fucks. Para ele, somente a vitória será considerada um bom resultado. "Nossa equipe já mostrou que tem condições de vencer fora de casa".

Nos treinos realizados nas Laranjeiras, sede do Fluminense, o técnico indicou a escalação do time titular. Voltam o zagueiro Thiago Heleno e o meia Marco Antônio. Willian Cordeiro deve substituir Jefferson na lateral esquerda.